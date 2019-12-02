Путин и Си Цзиньпин официально запустили «Силу Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин официально запустили газопровод «Сила Сибири». Старт проекту лидеры двух страны дали в ходе телемоста, сообщает RT.

Как заявил Владимир Путин, запуск газопровода совпадает с 70-летием установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Китаем. Также президент подчеркнул, что «Сила Сибири» выводит отношения между государствами в сфере энергетики на качественно новый уровень.

Также президент РФ отметил, что за 30 лет Россия поставит по «Силе Сибири» в Китай около триллиона кубометров газа.

