Путин и Си Цзиньпин официально запустили «Силу Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин официально запустили газопровод «Сила Сибири». Старт проекту лидеры двух страны дали в ходе телемоста, сообщает RT.
Как заявил Владимир Путин, запуск газопровода совпадает с 70-летием установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Китаем. Также президент подчеркнул, что «Сила Сибири» выводит отношения между государствами в сфере энергетики на качественно новый уровень.
Также президент РФ отметил, что за 30 лет Россия поставит по «Силе Сибири» в Китай около триллиона кубометров газа.
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