Производство автомобилей и прицепов в Москве увеличилось на 9%

С января по июль текущего года выпуск московскими предприятиями автотранспортных средств, полуприцепов и прицепов в Москве увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в Москве сегодня находятся свыше 20 площадок автомобилестроительной отрасли, на них трудятся более 8000 человек. Самый весомый вклад в развитие направления внесли производители принадлежностей и комплектующих для автотранспорта — их производство выросло вдвое в текущем году.

Автомобилестроительные заводы усовершенствуют и масштабируют производство, увеличивают спектр предлагаемых товаров и занимают освободившиеся ниши. Также в Москве появился электромобилестроительный кластер, который превратится в центр разработки технологий и компонентов для изготовления и обслуживания электробусов, а также грузовых и легковых электромобилей. Сегодня он насчитывает свыше 50 изготовителей автомобилей, композитных материалов, микроэлектроники и зарядных станций.

В свою очередь исполняющий обязанности главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что существенный рост показывают также поставки автотранспорта и сопутствующих компонентов. Отгрузки продукции за семь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 19,7% и составили порядка 61 млрд рублей.

Сегодня в столице функционируют более 4000 индустриальных предприятий, на них заняты свыше 720 тысяч сотрудников. Кроме электромобилестроения, в городе действуют крупнейшие кластеры фармацевтики, фотоники и электроники. Кроме того, в Москве работает федеральный центр беспилотных авиасистем на территории индустриального парка «Руднево».

