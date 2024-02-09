Проекты Москвы получили награды международной выставки инноваций в Бангкоке
Проекты Аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награды на международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в Бангкоке. Об этом сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.
Так, золотые медали получили база «Единое хранилище данных» (ЕХД) и цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения в рамках платформы «Экспертиза». В свою очередь модель прогнозирования платы граждан в рамках информационной аналитической системы ИАС «Тариф» была награждена бронзовой медалью.
По словам Багреевой, цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения кратно повышает прозрачность проводимых процессов, а также минимизирует человеческий фактор во всей цепочке закупок и сокращает трудозатраты. В свою очередь ЕХД, в котором содержится свыше 10 тысяч статистических и аналитических показателей, помогает специалистам органов исполнительной власти Москвы и регионов эффективно и оперативно решать управленческие задачи, а также использовать современные инструменты для визуализации информации.
Кроме того, ИАС «Тариф», за счет внедрения информационных технологий, обеспечивает эффективное и прозрачное регулирование тарифов, а также соблюдение баланса интересов потребителей и производителей.
Багреева подчеркнула, что зарубежные коллеги, которые используют информационные технологии для повышения эффективности своих процессов, высоко ценят проекты и опыт Москвы. Таким образом, отечественные наработки могут помочь иностранным специалистам более эффективно работать с официальной статистикой и административными данными. Багреева добавила, что по итогам дискуссий с экспертами в Бангкоке очевидна перспектива плодотворного взаимодействия в практической плоскости.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эквадор направит не проданные в Россию бананы в Китай
- Рейс Дубай - Москва вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки
- В Астрахани круизному лайнеру присвоили имя Жириновского
- «Би-2» выпустила старые хиты в новых аранжировках
- В Орловской области пресекли атаку беспилотников на объекты ТЭК
- Путин назвал печальным отказ Украины от переговоров из-за Джонсона
- Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным
- «Чувство презрения и омерзения»: Медведев высказался о назначении главкома ВСУ
- Путин: Польша закрыла газопровод Ямал - Европа
- Над четырьмя регионами России нейтрализовали 19 дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru