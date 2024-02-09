Проекты Москвы получили награды международной выставки инноваций в Бангкоке

Проекты Аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награды на международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в Бангкоке. Об этом сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Так, золотые медали получили база «Единое хранилище данных» (ЕХД) и цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения в рамках платформы «Экспертиза». В свою очередь модель прогнозирования платы граждан в рамках информационной аналитической системы ИАС «Тариф» была награждена бронзовой медалью.

По словам Багреевой, цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения кратно повышает прозрачность проводимых процессов, а также минимизирует человеческий фактор во всей цепочке закупок и сокращает трудозатраты. В свою очередь ЕХД, в котором содержится свыше 10 тысяч статистических и аналитических показателей, помогает специалистам органов исполнительной власти Москвы и регионов эффективно и оперативно решать управленческие задачи, а также использовать современные инструменты для визуализации информации.

Кроме того, ИАС «Тариф», за счет внедрения информационных технологий, обеспечивает эффективное и прозрачное регулирование тарифов, а также соблюдение баланса интересов потребителей и производителей.

Багреева подчеркнула, что зарубежные коллеги, которые используют информационные технологии для повышения эффективности своих процессов, высоко ценят проекты и опыт Москвы. Таким образом, отечественные наработки могут помочь иностранным специалистам более эффективно работать с официальной статистикой и административными данными. Багреева добавила, что по итогам дискуссий с экспертами в Бангкоке очевидна перспектива плодотворного взаимодействия в практической плоскости.

