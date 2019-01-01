Правительство Тверской области усиливает погружение в сферу цифровой экономики
6 июня на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве Тверской области и ПАО «ВымпелКом» в сфере цифровой экономики. Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Василь Лацанич.
«Наше сотрудничество направлено на использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в сфере комплексной безопасности», — отметил Игорь Руденя.
Ещё одно важное направление взаимодействия связано с развитием телемедицины. В одном из муниципалитетов Тверской области будет реализован пилотный проект в этой сфере, в дальнейшем опыт планируется распространить в других городах и районах. Онлайн-консультирование врачей местных больниц специалистами ведущих медицинских центров региона и страны позволит повысить качество и оперативность оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья.
В соглашении также закреплены намерения ПАО «Вымпелком» развивать телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе в сельской местности. Кроме того, предусмотрено создание зон свободного доступа к Wi-Fi в городах Тверской области.
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