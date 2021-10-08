Правительство разрешило увеличить стоимость капремонта в России

Правительство России одобрило повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах не более чем на 25%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что изменение платы за капремонт связано с подорожанием стройматериалов и оборудования. До 1 января 2022 года в договор об оказании услуг и (или) выполнении работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме «может быть внесено изменение в части увеличения цены договора не более чем на 25 процентов».

При этом стоимость услуг или работ после увеличения цен не должна превышать предельную стоимость, установленную в конкретном субъекте РФ, а также объем средств, ежегодно предоставляемым местным операторам.

По данным Росстата, цены на стройматериалы выросли почти на 25% с начала года. Минэкономразвития России прогнозирует, что до конца 2021 года их стоимость вырастет еще на 7,2%, пишет Ura.ru.

