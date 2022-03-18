Правительство подготовило меры соцподдержки на 550 млрд рублей
Кабмин выделит на социальную поддержку россиян, в том числе на борьбу с безработицей, 546 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом написано в рабочем варианте плана по поддержке экономики в условиях санкций, сообщают «Известия».
Большая часть денег, 363 млрд, будут направлены на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Ещё 173 млрд потратят на поддержку рынка труда, в том числе на пособия по безработице с учётом увеличения числа потерявших работу.
Кроме того, на эти средства планируют организовать общественные и временные работы для тех, кто может потерять работу в ближайшее время, а также проводить переобучение и повышение квалификации. Также на эти деньги будут вывозить россиян из-за рубежа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru