Правительство подготовило меры соцподдержки на 550 млрд рублей

Кабмин выделит на социальную поддержку россиян, в том числе на борьбу с безработицей, 546 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом написано в рабочем варианте плана по поддержке экономики в условиях санкций, сообщают «Известия».

Большая часть денег, 363 млрд, будут направлены на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Ещё 173 млрд потратят на поддержку рынка труда, в том числе на пособия по безработице с учётом увеличения числа потерявших работу.

Кроме того, на эти средства планируют организовать общественные и временные работы для тех, кто может потерять работу в ближайшее время, а также проводить переобучение и повышение квалификации. Также на эти деньги будут вывозить россиян из-за рубежа.