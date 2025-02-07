Посол Мешков: Россия уже использует доходы от активов Запада
Россия уже использует доходы от активов западных стран для развития экономики и регионов. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в беседе с РИА Новости.
Как отметил дипломат, в стране накоплены масштабные прямые иностранные инвестиции западных компаний, возведены производственные площадки, работающие на нужды промышленности и сельского хозяйства России.
«Мы не разрешаем выводить западные капиталовложения за рубеж, в том числе получаемые от них дивиденды, которые накапливаются на российских специальных счетах», — подчеркнул Мешков.
Ранее в МИД России заявили, что у государства есть инструменты для изъятия находящихся на его территории активов Запада в ответ на предоставление кредита Украине с использованием доходов от замороженных российских активов, напоминает Ura.ru.
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