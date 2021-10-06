Песков: Россия готова договариваться о новых долгосрочных контрактах по газу
Россия готова обсуждать новые долгосрочные газовые контракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия неоднократно подтверждала свою готовность к переговорам по поставке газа, о возможных поставках из России в Европу необходимо договариваться с компанией «Газпром».
Ранее пять стран Евросоюза выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru