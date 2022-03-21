Первый зампред Швецов покинет Центробанк

В марте наблюдательный совет Московской биржи решил включить первого зампреда ЦБ в список кандидатов для избрания на годовом собрании акционеров в 2022 году. Также Швецов был выдвинут правительством в наблюдательный совет Сбербанка.

Сергей Швецов работал в регуляторе с 1993 года с перерывом в 1996-2001 годах. Первый зампред курировал развитие финансового рынка РФ, доступ финансовых организаций к работе на рынке, допуск и правила обращения на рынке фининструментов, противодействие недобросовестным практикам поведения на финрынке, работу Российской национальной перестраховочной компании, Мосбиржи и ее дочерних структур.

Ранее стало известно, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина продолжит работу в качестве председателя регулятора. Президент Владимир Путин внес в Госдуму ее кандидатуру для назначения на должность главы Центробанка, пишет Ura.ru.

