Объявлено, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в будущем году будут проиндексированы только один раз - во второй половине. Об этом говорится в распоряжении правительства, сообщает Телеканал «360». Документ с утверждёнными премьер-министром Дмитрием Медведевым индексами опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Меньше всего плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет для жителей Ненецкого автономного округа – в максимальном значении на 2,4 % . Наибольшее повышение произойдет в Чечне – на 6,5%. В российской столице тарифы ЖКХ повысят на 5 с лишним процентов. В Подмосковье верхний индекс составит 4,1%. Для жителей Санкт-Петербурга коммуналку проиндексируют на 3,8%.

Индекс определяет максимально допустимый рост общего среднего платежа. Выше этого значения региональные власти не имеют права увеличивать платежи за услуги ЖКХ. Индексация будет проведена 1 июля 2020 года.

