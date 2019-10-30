Объявлено, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в будущем году будут проиндексированы только один раз - во второй половине. Об этом говорится в распоряжении правительства, сообщает Телеканал «360». Документ с утверждёнными премьер-министром Дмитрием Медведевым индексами опубликован на официальном сайте кабинета министров.
Меньше всего плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет для жителей Ненецкого автономного округа – в максимальном значении на 2,4 % . Наибольшее повышение произойдет в Чечне – на 6,5%. В российской столице тарифы ЖКХ повысят на 5 с лишним процентов. В Подмосковье верхний индекс составит 4,1%. Для жителей Санкт-Петербурга коммуналку проиндексируют на 3,8%.
Индекс определяет максимально допустимый рост общего среднего платежа. Выше этого значения региональные власти не имеют права увеличивать платежи за услуги ЖКХ. Индексация будет проведена 1 июля 2020 года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Появились новые подробности бойни в воинской части в Забайкалье
- Фатальные обстоятельства. Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
- Минфин хочет активировать налог для самозанятых ещё в 19 регионах
- Путин прибыл в Венгрию с визитом
- Объявлено, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году