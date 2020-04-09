Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

Украина должна исполнить решение по спору с Россией об антидемпинговых мерах на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года, заявили во Всемирной торговой организации (ВТО).

Москва инициировала спор в 2015 году из-за антидемпинговых пошлин, установленных Киевом по методике «энергокорректировок». Третейская группа, а затем и апелляционный орган в сентябре 2019 года поддержали позицию России, напоминает «Интерфакс». От Украины потребовали устнаить нарушения при расчёте демпинговой маржи и исключить ОАО «ЕвроХим» из-под действия антидемпинговых мер.

Как отмечают в Минэкономразвитяи РФ, Украина просила на исполнение решения 27 месяцев, ссылаясь на длительность процедур и сложностями в условиях непростой ситуации в отношения с Москвой. Арбитр, однако, согласился с Москвой насчёт того, что заявленные Киевом законодательные изменения не потребуются.

Если Украина не уложится в установленный срок, Россия получит право на компенсацию или приостановление уступок по украинским товарам, говорят в Минэкономразвития.

