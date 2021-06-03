Новак заявил о последних недостроенных 100 км «Северного потока - 2»

Российская сторона рассчитывает, что прокладка газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца текущего года. На сегодня осталось построить не более ста километров по двум ниткам, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

Как подчеркнул вице-премьер, оператор проекта вместе с компаниями – подрядчиками продолжают работы. По словам Новака, конкретные сроки завершения зависят от разных обстоятельств, в том числе от технических моментов и погодной составляющей, передает RT.

Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что строительство трубопровода уже вошло в финальную стадию, а введение новых санкций против проекта может испортить отношения с Европой, в первую очередь с Германией. При этом ряд ограничительных мер, не затрагивающих оператора проекта, Вашингтон всё-таки ввёл.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2Александр Новак
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