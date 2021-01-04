Новак выразил надежду на восстановление спроса на нефть в 2021 году

Вице-премьер РФ Александр Новак надеется на восстановление спроса на нефть в 2021 году. Об этом зампред правительства заявил в ходе приветственной речи на заседании ОПЕК+.

Слова вице-премьера приводит ТАСС. Как отметил Новак, на восстановление спроса может повлиять начавшаяся во многих странах вакцинация от COVID-19.

Кроме того, зампредседателя правительства выразил надежду на принятие решений для стабилизации рынка и восстановления нефтедобычи с помощью зарекомендовавших себя инструментов.

ОПЕК+ в декабре одобрила решение о наращивании добычи нефти с января. Кроме того, обсуждалась возможность дальнейшего повышения нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Однако, по данным СМИ, большая часть стран-участников организации не поддерживает решение об увеличении добычи сырья. При этом Россия, которую коснулись одни из самых больших квот ограничений нефтедобычи, выступает за её дальнейшее повышение.

