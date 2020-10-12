Нобелевскую премию по экономике вручили за улучшение теории аукционов
Американские экономисты Пол Роберт Милгром и Роберт Б. Уилсон стали лауретами Нобелевской премии по экономике 2020 за улучшение теории аукционов.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020
The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8
В сообщении Шведской королевской академии наук говорится, что Милгром и Уилсон изучили, как работают аукционы, и использовали свои идеи для разработки новых форматов, которые «принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».
Роберт Уилсон разработал теорию аукционов предметов с общей стоимостью, которая заранее не определена, но, в конце концов, одинакова для всех, например, радиочастот. Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, которая допускает не только общие, но и частные ценности.
В 2020 году Нобелевская неделя стартовала 5 октября. Первыми были объявлены лауреаты премии по медицине, затем по физике, химии и литературе, а также премия мира. Лауреаты экономической премии объявляются последними. Отметим, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса торжественная церемония была отменена и лауреатов объявляли в телевизионном формате.
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