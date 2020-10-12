Нобелевскую премию по экономике вручили за улучшение теории аукционов

В сообщении Шведской королевской академии наук говорится, что Милгром и Уилсон изучили, как работают аукционы, и использовали свои идеи для разработки новых форматов, которые «принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».

Роберт Уилсон разработал теорию аукционов предметов с общей стоимостью, которая заранее не определена, но, в конце концов, одинакова для всех, например, радиочастот. Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, которая допускает не только общие, но и частные ценности.

В 2020 году Нобелевская неделя стартовала 5 октября. Первыми были объявлены лауреаты премии по медицине, затем по физике, химии и литературе, а также премия мира. Лауреаты экономической премии объявляются последними. Отметим, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса торжественная церемония была отменена и лауреатов объявляли в телевизионном формате.

