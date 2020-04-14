Нефть снова упала ниже отметки в 30 долларов
14 апреля 202019:32
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE снизилась на 5,5 процента — до 29,94 доллара за баррель. Стоимость бочки нефти упала ниже отметки в 30 долларов впервые с 3 апреля.
В то же время стоимость барреля марки WTI снизилась до 21,9 доллара за баррель, снизившись на 5,9%.
При этом курс рубля к доллару, напротив, растет. «Американец» упал на 0,62% до 73,15 руб, евро — на 0,18% до 80,18 руб.
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