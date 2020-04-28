Нефть марки Brent поднялась выше $21 за баррель

Стоимость июньских контрактов на нефть марки Brent на лондонской бирже выросла более чем на 5% и достигла значения $21,05 за баррель. В то же время, фьючерсы на марку WTI снижаются к этому часу на 1,25% и находятся в районе $12,62 за бочку, передает ТАСС.

На фоне роста нефтяных котировок российский рубль начал укрепляться на Московской бирже. Так, доллар опустился до 74 рублей, 2 копеек (-0,63%), а евро снизился до 80,43 рубля (-0,24%).

Сегодня утром стоимость нефти на мировых рынках сначала продолжила падение. Фьючерсы на Brent и WTI снижались более чем на 10% в вплоть до августа. Отрицательный тренд бы вызван опасениями по поводу переполнения хранилищ нефти по всему миру, а также более медленного восстановления спроса на топливо, чем прогнозировалось ранее.

