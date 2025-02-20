Набиуллина: Центробанк не участвует в переговорах о снятии санкций с РФ

Банк России не участвует в переговорах о возможной отмене части западных санкций. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«ЦБ не участвует в такого рода переговорах», — рассказала она на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Набиуллина добавила, что ей ничего не известно о подобных шагах.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации РФ Александр Шендерюк-Жидков допустил, что отмена антироссийских санкций станет одной из тем будущих переговоров России и США, напоминает RT.



