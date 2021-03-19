Набиуллина назвала условие для продления льготной ипотеки в РФ

Программу льготной ипотеки необходимо продлить в тех регионах, где она не имела негативных последствий. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Программу нужно сохранять в тех регионах, где льготная ипотека не привела к негативным эффектам, в том числе с точки зрения снижения доступности жилья, разгона цен на жилье и формирования предпосылок ипотечного пузыря», — отметила глава Центробанка.

При этом, по словам Набиуллиной, льготную ипотеку в ряде субъектов страны нужно продлить не более чем до конца года, сообщает Ura.ru.

Ранее председатель Банка России заявила, что федеральная программа льготной ипотеки на жилье в новостройках должна быть завершена, однако в 24 регионах России ее можно было бы продлить, напоминает RT.

Программа льготной ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых стартовала в рамках антикризисных мер правительства РФ весной 2020 года. По словам министра финансов страны Антона Силуанова, решение о будущем программы будет принято до 1 июля, отмечает РИА ФАН.

Также Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики, передает Ura.ru.

