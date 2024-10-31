Набиуллина назвала главный барьер для роста экономики России

Недостаток производственных мощностей является главным барьером для роста российской экономики. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Как отметила глава ЦБ, в стране ограничены возможности быстрого наращивания промышленного производства. По словам Набиуллиной, повсеместно нарастал дефицит трудовых ресурсов, к середине года безработица опустилась до 2,4%. Глава ЦБ указала на ограничение «физических возможностей» по наращиванию производства.

Вместе с тем Набиуллина высказала мнение, что рост экономики будет продолжаться, однако «более умеренными» темпами.

Ранее Набиуллина предупредила о риске замедления роста глобальной экономической активности, несмотря на ее продолжающееся увеличение в третьем квартале года, пишет «Свободная пресса».

