Набиуллина назвала главный барьер для роста экономики России
Недостаток производственных мощностей является главным барьером для роста российской экономики. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
Как отметила глава ЦБ, в стране ограничены возможности быстрого наращивания промышленного производства. По словам Набиуллиной, повсеместно нарастал дефицит трудовых ресурсов, к середине года безработица опустилась до 2,4%. Глава ЦБ указала на ограничение «физических возможностей» по наращиванию производства.
Вместе с тем Набиуллина высказала мнение, что рост экономики будет продолжаться, однако «более умеренными» темпами.
Ранее Набиуллина предупредила о риске замедления роста глобальной экономической активности, несмотря на ее продолжающееся увеличение в третьем квартале года, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru