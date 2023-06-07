Москва продолжает реализацию проектов по достижению целей устойчивого развития

Москва успешно реализует проекты, которые способствуют достижению целей устойчивого развития. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на международном форуме «Экология».

Столица активно помогает в локализации и развитии высокотехнологичных промышленных предприятий. Например, с марта прошлого года инвестор может арендовать землю за один рубль в год. Одно из условий – соблюдать жесткие требования по экологичности строящегося производства.

На сегодняшний день город также успешно реализует проекты, в частности, государственно-частного партнерства, заключение офсетных контрактов и программу создания мест приложения труда. Москва стала первым регионом в стране, где появилось индустриальное строительство, когда стройка ведется не на объекте, а на заводе.

При активном развитии промышленности в столице, предприятия становятся более экологичными благодаря модернизации и внедрении в работу современных технологий, отметил Овчинский.

