Москва продолжает реализацию проектов по достижению целей устойчивого развития
Москва успешно реализует проекты, которые способствуют достижению целей устойчивого развития. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на международном форуме «Экология».
Столица активно помогает в локализации и развитии высокотехнологичных промышленных предприятий. Например, с марта прошлого года инвестор может арендовать землю за один рубль в год. Одно из условий – соблюдать жесткие требования по экологичности строящегося производства.
На сегодняшний день город также успешно реализует проекты, в частности, государственно-частного партнерства, заключение офсетных контрактов и программу создания мест приложения труда. Москва стала первым регионом в стране, где появилось индустриальное строительство, когда стройка ведется не на объекте, а на заводе.
При активном развитии промышленности в столице, предприятия становятся более экологичными благодаря модернизации и внедрении в работу современных технологий, отметил Овчинский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru