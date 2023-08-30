Московский производитель удвоил выпуск кофе
Столичные компании открывают новые направления и расширяют ассортимент продукции, а город им активно в этом помогает, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«В частности, компания «Шишкин Лес», специализирующаяся на изготовлении бутилированной воды, увеличила объем выпуска кофе в два раза за последний год», – сказал руководитель департамента, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
По словам Овчинского, эта компания уже четверть века производит бутилированную воду, а выпуск кофе начала пять лет назад. Сегодня кофе импортируется из Африки и Латинской Америки, а в его производстве эффективно используется импортозамещение.
Со своей стороны, директор компании по производству кофейной продукции Николай Макаров подчеркнул, что контроль качества происходит на всех этапах.
«Только после успешного прохождения всех этапов кофе поступает в продажу», - отметил Макаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru