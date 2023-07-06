Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Белоруссии
Восемь московских промышленников примут участие в выездной бизнес-миссии в Минске и Гомеле с 11 по 13 июля. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, при поддержке центра «Моспром» состоятся 80 целевых встреч с участием 45 профильных ведомств и бизнес-структур Белоруссии, промышленными предприятиями, дистрибьюторами и ретейлерами. Овчинский отметил, что это поможет московским заводам наладить контакты с новыми партнерами и найти новые рынки для поставки продукции.
В частности, в мероприятиях примут столичные производители продукции для автоматизации телефонии, бронированных автомобилей для перевозки ценных грузов и спецтранспорта, литий-ионных аккумуляторов, мачт и осветительных установок, зарядных станций для электромобилей, 3D-принтеров и так далее.
По словам директора по развитию ООО «КлинПауэр» Маргариты Щегловой, предприятие приняло решение участвовать в бизнес-миссии, чтобы расширить географию поставок продукции и лучше узнать рынок литий-йонных аккумуляторных батарей.
Управляющий директор АО «САГА Технологии» Тимур Тургенбаев добавил, что предприятие продемонстрирует зарубежным коллегам оборудование самообслуживания, в частности, кассы самообслуживания (КСО), первый российский банкомат, платежные терминалы и автоматические депозитные машины (АДМ). Также будут представлены четырехосевые учебные роботы. Тургенбаев выразил уверенность, что выпускаемое оборудование будет востребовано в Белоруссии.
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