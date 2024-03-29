Московские производители электрооборудования удвоили объемы производства за год
Московские производители электрооборудования нарастили производство в 2023 году минимум в два раза. О результатах работы отрасли рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Сегодня в этой отрасли действует свыше 130 предприятий, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тысяч человек. Созданный в городе комфортный инвестиционный климат, а также свыше 20 системных инструментов поддержки позволяют предприятиям закрывать запросы рынка в качественных товарах народного потребления и сложном оборудовании», - отметил он.
По его словам, сегодня производители активно занимаются модернизацией предприятий, расширяют список заказчиков и обеспечивают целые отрасли инновационными решениями. Например, компания «Электроконтакт», которая с 1997 года выпускает электрические удлинители, нарастила объемы производства на 82,2% за год.
А инженеры столичной компании «АТБ Электроника» разработали устройство автоматизации агрегатов для вентиляции зданий любого типа. Руководитель компании Роман Дементьев рассказал, что предприятие заключило контракт с ведущим производителем климатического оборудования на поставку более тысячи таких контролеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru