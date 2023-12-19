Московская компания разработала робота для животноводческих комплексов

Столичная компания разработала автоматизированного робота для животноводческих комплексов, он контролирует питание крупного рогатого скота и освобождает персонал от рутинного ручного труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он отметил, что испытания робота компании «ВМ каталог» начались в середине 2022 года, а закончились в этом году. Овчинский подчеркнул, что промышленники Москвы создают инновационные продукты и выпускают высокотехнологичные устройства для облегчения трудоемкого человеческого труда.

«Производитель планирует выпускать 100 устройств в год», – сказал Овчинский.

Так, робот ездит вдоль стойл и пополняет запасы еды крупному рогатому скоту. При этом с помощью приложения можно отслеживать заряд робота, динамику потребления пищи, а также проанализировать питательность кормов и составить рацион. Гендиректор компании Евгений Никитин рассказал, что разработка робота началась в конце 2021 года. По его словам, в первом квартале 2024 года планируется подписать контракты с потенциальными покупателями и начать массовое производство.

В создании устройства научное сопровождение оказывает «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ». Ранее подобные проекты реализовывали только за границей.

Москва является городом с развитым производством. В столице функционирует свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Средние, крупные и малые предприятия производят различные товары, в частности, сложную технику, медицинское оборудование и лекарства.

