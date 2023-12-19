Московская компания разработала робота для животноводческих комплексов
Столичная компания разработала автоматизированного робота для животноводческих комплексов, он контролирует питание крупного рогатого скота и освобождает персонал от рутинного ручного труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Он отметил, что испытания робота компании «ВМ каталог» начались в середине 2022 года, а закончились в этом году. Овчинский подчеркнул, что промышленники Москвы создают инновационные продукты и выпускают высокотехнологичные устройства для облегчения трудоемкого человеческого труда.
«Производитель планирует выпускать 100 устройств в год», – сказал Овчинский.
Так, робот ездит вдоль стойл и пополняет запасы еды крупному рогатому скоту. При этом с помощью приложения можно отслеживать заряд робота, динамику потребления пищи, а также проанализировать питательность кормов и составить рацион. Гендиректор компании Евгений Никитин рассказал, что разработка робота началась в конце 2021 года. По его словам, в первом квартале 2024 года планируется подписать контракты с потенциальными покупателями и начать массовое производство.
В создании устройства научное сопровождение оказывает «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ». Ранее подобные проекты реализовывали только за границей.
Москва является городом с развитым производством. В столице функционирует свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Средние, крупные и малые предприятия производят различные товары, в частности, сложную технику, медицинское оборудование и лекарства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав Газы: Число погибших при ударах Израиля достигло 19 667
- Трехмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили открытку от Путина
- Две трети российских школьников проведут новогодние каникулы за учебой
- В Подмосковье спасли мужчину, выпившего более тысячи банок энергетика за год
- Россиянину Тордену грозит от двух лет до пожизненного
- Панк-группа «Йорш» выпустила благотворительный сингл «На моих тату»
- Премьер Польши Туск сменил всех руководителей спецслужб
- Путин готов договариваться с Украиной только на своих условиях
- Актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии
- В России ограничили рост ставок по ипотеке при отказе от страхования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru