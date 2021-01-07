Мировые цены на продукты питания в 2020 году побили трёхлетний рекорд

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что в 2020 году мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырьё оказались самыми высокими за последние три года, сообщает ТАСС.

Так, индекс цен на растительные масла ФАО увеличился в декабре прошлого года на 4,7%, достигнув наивысшего показателя с сентября 2012 года. НА 6,6%, по сравнению со средним показателем в 2019 году, вырос индекс цен на зерновые

Специалисты ФАО пояснили, что рост экспортных цен на пшеницу, кукурузу и рис, связан с неуверенностью в прогнозируемых высоких урожаях, а также погодных условиях в России, Северной и Южной Америках. Индекс цен на молочные продукты растёт из-за повышенного спроса на фоне высокого внутреннего потребления в странах-производителях.

В частности, индекс продовольственных цен ФАО, отражающий помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в декабре прошлого года вырос до 107,5 пункта, что 2,2% больше, чем в ноябре 2020 года, когда был зафиксирован самый высокий уровень индекса почти за шесть лет.

В ФАО отметили, что средний показатель индекса прошлого года больше на 3,1% по сравнению с 2019-м, но на 25% ниже исторического рекорда в 2011 году.

Ранее в Генпрокуратуре РФ рассказали, что благодаря мониторингу цен на продукты были пресечены многократные попытки завышения цен с начала пандемии COVID-19, сообщает RT. Так, в первой половине 2020 года проверки помогли вскрыть более 600 нарушений, связанных с ценообразованием.