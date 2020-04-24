Минэкономразвития: Россия теряет ежедневно 100 млрд рублей

Экономика Российской Федерации теряет до 100 миллиардов рублей в сутки из-за ограничений, введённых в условиях эпидемии коронавируса. Такие цифры привёл министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 1». Несмотря на столь большие потери, приоритет здоровья граждан остаётся абсолютным, подчеркнул глава ведомства.

Как отметил Решетников, экономика страны стала заложницей сложившейся ситуации, поэтому, когда начнётся снятие ограничений могут сказать медики.

Роспотребнадзор уже начал разработку правил при постепенной отмене карантинного режима. По словам министра, эти правила должны быть понятны бизнесу.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЭкономикаКоронавирусМинэкономразвития
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