«Людям не легче!»: Делягин о признании России страной с высокими доходами

Михаил Делягин заявил НСН, что Всемирный банк перевел РФ в категорию стран с высокими доходами из-за официальной статистики, которая зачастую искажается. 

Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высокими доходами населения из-за искаженной официальной статистики, а людям, которые живут на 30 тысяч рублей в месяц, от этого не легче, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН.

Всемирный банк опубликовал классификацию стран по уровню дохода на 2024 финансовый год. Согласно публикации, Россия переведена в категорию стран с высокими доходами населения, они оценены банком в более чем $14 тысяч на душу населения. Согласно прошлогоднему отчету, в 2023 году душевой валовый национальный доход вырос с $12 830 (1,1 млн рублей) в год до $14 250 (1,2 млн рублей).

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«Безусловно, это достижение, потому что это означает, что Россия относится к категории развитых стран. Конечно, это не синонимы, но в быту это примерно одно и то же. Это признание высокого уровня развития России. С другой стороны, это признание на основе официальной статистики, качество которой мы все ощущаем, когда нам начинают рассказывать про низкую инфляцию. Это взгляд со стороны, это взгляд людей, которые ничего про Россию не знают, даже не хотят знать, ориентируются только на официальные данные», - отметил Делягин.

По его словам, в России сегодня 26% граждан получают максимум 46 тысяч рублей в месяц.

«Это приятно и хорошо с точки зрения пиара, но люди, которые пытаются выжить в стране на 30-35 тысяч рублей в месяц, им от этого не легче. У нас в стране 26% (это большинство) имеют доход от 25 до 46 тысяч рублей на душу населения. Высокий уровень дифференциации населения при этом слабо учитывается», - заключил он.

Ранее в Минэкономразвития представили прогноз, согласно которому среднемесячные зарплаты россиян превысят отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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