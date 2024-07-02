«Людям не легче!»: Делягин о признании России страной с высокими доходами

Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высокими доходами населения из-за искаженной официальной статистики, а людям, которые живут на 30 тысяч рублей в месяц, от этого не легче, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН.

Всемирный банк опубликовал классификацию стран по уровню дохода на 2024 финансовый год. Согласно публикации, Россия переведена в категорию стран с высокими доходами населения, они оценены банком в более чем $14 тысяч на душу населения. Согласно прошлогоднему отчету, в 2023 году душевой валовый национальный доход вырос с $12 830 (1,1 млн рублей) в год до $14 250 (1,2 млн рублей).