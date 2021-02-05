Курс евро на торгах вернулся к отметке выше 90 рублей

Курс евро на торгах вернулся к отметке выше 90 рублей, следует из данных на сайте ММВБ.

Утром он опускался ниже 90 рублей.

В настоящий момент европейская валюта торгуется выше 90 рублей на уровне 90,1 рубля за евро.

Курс доллара составляет 75,2 рубля. Нефть сорта Brent торгуется на уровне 59,12 доллара за бочку.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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