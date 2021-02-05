Курс евро на торгах вернулся к отметке выше 90 рублей
5 февраля 202110:25
Курс евро на торгах вернулся к отметке выше 90 рублей, следует из данных на сайте ММВБ.
Утром он опускался ниже 90 рублей.
В настоящий момент европейская валюта торгуется выше 90 рублей на уровне 90,1 рубля за евро.
Курс доллара составляет 75,2 рубля. Нефть сорта Brent торгуется на уровне 59,12 доллара за бочку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru