Кремль рассчитывает на оперативные меры по сдерживанию роста цен в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает информацию о скачках цен не только от статистических ведомств и министерств, сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, глава государства узнаёт о ситуации с ценами также «от первоисточника, от граждан».
«Начали поступать обращения для «Прямой линии», и там много говорят про цены, приводя конкретные примеры в конкретных регионах», - сказал пресс-секретарь.
Песков добавил, что регулировать цены будет правительство, и в Кремле рассчитывают на принятие кабмином оперативных мер для изменения ситуации с ценами на продукты в РФ. По словам пресс-секретаря, эту задачу, как и во всём мире, будут решать «только рыночными методами».
Ранее на совещании с членами правительства Путин призвал не допустить роста цен на продуты питания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил кабмину проработать проблему роста цен с крупными торговыми сетями, а ФАС обязал еженедельно докладывать ему о динамике цен на продукты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- Алиев назвал Ереван исторически азербайджанской землей
- Путин предложил создать суд по правам человека
- Мемориальную доску Лужкову открыли в центре Москвы
- Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по COVID-19
- «Взяться за ум». Эрдоган дал совет Армении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru