Кремль рассчитывает на оперативные меры по сдерживанию роста цен в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает информацию о скачках цен не только от статистических ведомств и министерств, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, глава государства узнаёт о ситуации с ценами также «от первоисточника, от граждан».

«Начали поступать обращения для «Прямой линии», и там много говорят про цены, приводя конкретные примеры в конкретных регионах», - сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что регулировать цены будет правительство, и в Кремле рассчитывают на принятие кабмином оперативных мер для изменения ситуации с ценами на продукты в РФ. По словам пресс-секретаря, эту задачу, как и во всём мире, будут решать «только рыночными методами».

Ранее на совещании с членами правительства Путин призвал не допустить роста цен на продуты питания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил кабмину проработать проблему роста цен с крупными торговыми сетями, а ФАС обязал еженедельно докладывать ему о динамике цен на продукты.

