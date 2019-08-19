Компании могут заставить перерабатывать до 100% упаковки

Минприроды предлагает довести норму переработки упаковки от использованных товаров до 100%. Соответствующее предложение в правительство направила межведомственная рабочая группа министерства. Как передает Телеканал 360, замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов заявил, что реализовывать дальше «мусорную» реформу только за счет населения невозможно, поскольку действующий механизм не эффективен.

Компании отвечают за переработку товаров и упаковки, которые они создали и ввезли в Россию. Сейчас средний норматив утилизации составляет всего 15%. Имеется возможность либо самим утилизировать отходы, либо заплатить экологический сбор. В прошлом году было собрано 2,2 миллиарда рублей. Однако у Росприроднадзора нет точных данных, сколько производителей и импортеров должны этим заниматься.

Чтобы изменить ситуацию, минприроды совместно с «Российским экологическим оператором» подготовило доклад о реформировании системы ответственности производителей за отходы. Как отмечает Life.ru, новая мера может коснутся производителей электроники, бумажных изделий и картона, резины, шин, стекла и древесины.

В случае повышения нормы переработки до 100%, на это ежегодно будет затрачиваться до 136 миллиардов рублей, что скажется на потребительских ценах, которые могут вырасти на 0,25–1,5%. Кабинет министров должен обсудить инициативу до середины будущего года.

