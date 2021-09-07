Кабмин выделит 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Средства будут выделены из резервного фонда. Часть финансирования (223 млн рублей) направят на создание ПЦР-центров в крупных городах, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске.
Также выделенные средства потратят на создание комплекса из четырех лабораторий, которые будут заниматься разработками в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.
Согласно распоряжению главы кабмина, финансирование направят на мероприятия по изучению изменчивости возбудителей опасных инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии, усиление подразделений санитарного контроля в пограничных пунктах пропуска.
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