Кабмин выделит 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Средства будут выделены из резервного фонда. Часть финансирования (223 млн рублей) направят на создание ПЦР-центров в крупных городах, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске.

Также выделенные средства потратят на создание комплекса из четырех лабораторий, которые будут заниматься разработками в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

Согласно распоряжению главы кабмина, финансирование направят на мероприятия по изучению изменчивости возбудителей опасных инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии, усиление подразделений санитарного контроля в пограничных пунктах пропуска.

