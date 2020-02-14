Источники СМИ анонсировали увольнение гендиректора «Вымпелкома»

14 февраля 202009:25

Генеральный директор «Вымпелкома» Василь Лацанич может покинуть компанию в ближайшее время, сообщили источники изданий «Коммерсант» и «Ведомости».

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Собеседник «Ведомостей» связывает уход топ-менеджера с плохими показателями компании в розничном сегменте. Источники «Коммерсанта» называют в качестве вероятной причины срыв одной из ключевых сделок, важных для акционеров.

Решение может быть принято в пятницу, 14 февраля, после публикации годового финансового отчёта компании. В повестку пятничного заседания включен единственный вопрос – о генеральном директора ПАО «Вымпелком».

Близкий к компании источник «Коммерсанта» сообщил, что ближайшие встречи с участием Лацанича после 14 февраля отменены.

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
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