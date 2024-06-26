Индия впервые поставила алюминий в Россию

Индия весной впервые поставила в Россию алюминий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные индийской таможни.

Так, в апреле российские компании купили 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия из Индии на сумму $16,5 млн. Это первая поставка металла в РФ по меньшей мере с 2009 года (более ранние данные недоступны).

Сама Россия — крупный экспортер алюминия. По итогам прошлого года страна стала второй в мире с поставками этого металла на $6,5 млрд. Как отмечают эксперты, поставка в РФ индийского алюминия может быть связана со сложностями с закупкой металла на внутреннем рынке.

Между тем Китай в мае закупил у России уран и другие радиоактивные соединения на $233 млн, это максимум с 2015 года, пишет Ura.ru.

