Индия впервые поставила алюминий в Россию
Индия весной впервые поставила в Россию алюминий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные индийской таможни.
Так, в апреле российские компании купили 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия из Индии на сумму $16,5 млн. Это первая поставка металла в РФ по меньшей мере с 2009 года (более ранние данные недоступны).
Сама Россия — крупный экспортер алюминия. По итогам прошлого года страна стала второй в мире с поставками этого металла на $6,5 млрд. Как отмечают эксперты, поставка в РФ индийского алюминия может быть связана со сложностями с закупкой металла на внутреннем рынке.
Между тем Китай в мае закупил у России уран и другие радиоактивные соединения на $233 млн, это максимум с 2015 года, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru