«Идиоты у власти»: экс-депутат Рады обвинил Зеленского в высоких ценах на газ

Ответственность за высокие цены на газ для жителей Украины несет президент страны Владимир Зеленский, считает экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Бывший парламентарий отметил, что газовые хранилища страны наполовину пусты: до конца года Украине необходимо еще около 10 млрд кубометров топлива, сообщает РИА ФАН. Нехватка газа повлияла на повышение цен.

Мураев возмутился, почему Украина вынуждена покупать газ «по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население», адресовав свой вопрос Зеленскому, «Нафтогазу» и главе компании Юрию Витренко, премьер-министру Денису Шмыгалю.

Экс-депутат указал, что Россия предлагала Украине прямой контракт на покупку газа по цене 175 долларов за тысячу кубометров, однако в Киеве ответили отказом, пишет «Свободная пресса». Теперь из-за «глупой, псевдопатриотической, недальновидной, непрагматичной и неэгоцентричной» политики стране придется переплатить более 6 млрд долларов за восполнение запасов топлива.

«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперед, и, если они ее реализуют, то у нас печальная перспектива», — добавил Мураев.

