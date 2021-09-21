«Идиоты у власти»: экс-депутат Рады обвинил Зеленского в высоких ценах на газ
Ответственность за высокие цены на газ для жителей Украины несет президент страны Владимир Зеленский, считает экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Бывший парламентарий отметил, что газовые хранилища страны наполовину пусты: до конца года Украине необходимо еще около 10 млрд кубометров топлива, сообщает РИА ФАН. Нехватка газа повлияла на повышение цен.
Мураев возмутился, почему Украина вынуждена покупать газ «по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население», адресовав свой вопрос Зеленскому, «Нафтогазу» и главе компании Юрию Витренко, премьер-министру Денису Шмыгалю.
Экс-депутат указал, что Россия предлагала Украине прямой контракт на покупку газа по цене 175 долларов за тысячу кубометров, однако в Киеве ответили отказом, пишет «Свободная пресса». Теперь из-за «глупой, псевдопатриотической, недальновидной, непрагматичной и неэгоцентричной» политики стране придется переплатить более 6 млрд долларов за восполнение запасов топлива.
«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперед, и, если они ее реализуют, то у нас печальная перспектива», — добавил Мураев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Хуснуллин рассказал о подготовке концепции перестройки ЖКХ
- Профессор пермского вуза продолжил лекцию во время нападения на университет
- «Идиоты у власти»: экс-депутат Рады обвинил Зеленского в высоких ценах на газ
- Стало известно, куда россияне поедут отдыхать осенью
- Эксперт предрек «ценовое цунами» в Европе из-за «Северного потока-2»
- ЦИК назвал партии, прошедшие в Госдуму
- Эпидемиолог рассказал о распространении штамма «дельта» в России
- Стало известно о схеме кражи личных данных через «Госуслуги»
- Газопровод «Сила Сибири» будет остановлен на неделю
- Экономист предсказала подорожание овощей, фруктов и бытовой электроники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru