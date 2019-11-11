Граждане России предпочитают наличные

Таковы результаты опроса, проведенного специалистами «Левада-центра». Он показал, что расчет наличными регулярно практикуют 89% респондентов. И только 2% полностью отказались от использования наличных. На втором месте по частоте использования – дебетовые банковские карты, ими регулярно расплачиваются 58% респондентов. 15% опрошенных используют кредитки, еще 13% перешли на бесконтактные платежи через смартфоны. 11% респондентов используют перевод денег продавцу по номеру телефона, 6% пользуются электронными кошельками.

И все-таки доля безналичных платежей в России уже очень велика. Оплата по карте или через смартфон возможно практически повсеместно – сейчас даже на продуктовый рынок можно смело идти без наличных. Кто из продавцов не хотел лишиться клиентов, давно завел себе терминалы безналичной оплаты. Но эта доля могла быть и больше, если бы не ряд причин, в том числе отношение банков к переводам между физическими лицами, - указал в эфире НСН экономист Михаил Хазин.

«Инструменты, которые удобны, люди и так используют, но при этом государство делает все, чтобы это удобство нивелировать. Например, банки начинают рассматривать обычные переводы средств между физическими лицами как доход и как бы говорят: «Вы не имеете право дарить друг другу подарки, это невозможно, это запрещено». Насколько это, действительно, законно или нет - это вопрос, но банкам в принципе наплевать и они блокируют карты. А люди, в свою очередь, делают вывод, что это неудобный способ, потому что он ведет к неприятностям».

Кроме того, отказ от наличных денег невозможен без повышения уровня жизни населения, - убежден Михаил Хазин:

«В нашей стране с 2013 года идет постоянное падение уровня жизни населения, соответственно люди пытаются уйти от налогов – это типовая ситуация. Государство пытается вернуть налоговую дисциплину, но при падении уровня жизни населения этого добиться нельзя, это экспериментальный факт».

Удобство безналичной формы оплаты товаров и услуг не станет оспаривать любой, кто хоть раз этим пользовался. Но: дорогой эквайринг, попытки минимизировать налогооблагаемую базу, нюансы банковского контроля за переводами, о которых говорил собеседник НСН, - все это приводит к тому, что пока подавляющее большинство россиян поступают в соответствии со словами римского старика Горация:

«Пусть их освищут меня, говорит, но зато я в ладоши

Хлопаю дома себе, как хочу, на сундук свой любуясь».

