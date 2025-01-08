Германия и Бельгия стали лидерами по экспорту шоколада в 2024 году
Германия, Бельгия и Польша стали лидерами по мировому экспорту шоколада в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб.
Отмечается, что страны Евросоюза остались основными экспортерами продукции из какао-бобов. Список возглавили Германия, Бельгия и Польша, которые экспортировали таких продуктов на $5,01 млрд, $3,16 млрд и $2,35 млрд по итогам первых 9 месяцев 2024 года. В пятерку лидеров попали Италия и Нидерланды ($2,17 млрд и $2,06 млрд соответственно). В топ-10 стран-экспортеров шоколада также вошли Канада, США, Франция, Швейцария и Великобритания.
При этом Россия заняла 15 место в списке лидеров мирового экспорта такой продукции. По данным Федеральной таможенной службы, за 9 месяцев РФ поставила 178 тысяч тонн шоколада более чем на $500 млн.
Между тем специалисты китайского Медицинского университета Юцзян в Гуанси выяснили, что регулярное употребление порции темного шоколада уменьшает вероятность развития рака полости рта, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru