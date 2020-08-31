«Газпром» обжаловал решение антимонопольной службы Польши

Компания «Газпром» обратилась в компетентный суд Польши с жалобой на определения польского антимонопольного органа UOKiK, касающихся ограничения доступа к доказательствам во время расследования по «Северному потоку-2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчётность российской компании.

Ранее UOKiK оштрафовал «Газпром» на 213 млн злотых, или 50 миллионов евро, якобы за «нежелание сотрудничать» по расследованию, напоминает RT.

В «Газпроме» утверждают, что запрошенная у них информация не была связана с предметом расследования. Компания запросила обоснование, но не получила его.

