«Газпром» обжаловал решение антимонопольной службы Польши
Компания «Газпром» обратилась в компетентный суд Польши с жалобой на определения польского антимонопольного органа UOKiK, касающихся ограничения доступа к доказательствам во время расследования по «Северному потоку-2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчётность российской компании.
Ранее UOKiK оштрафовал «Газпром» на 213 млн злотых, или 50 миллионов евро, якобы за «нежелание сотрудничать» по расследованию, напоминает RT.
В «Газпроме» утверждают, что запрошенная у них информация не была связана с предметом расследования. Компания запросила обоснование, но не получила его.
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