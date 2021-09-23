Финансовый эксперт предложил новые способы рефинансирования ипотеки

Для выгодного рефинансирования ипотеки должен быть соблюдён ряд условий. Об особенностях процедуры рассказал в эфире независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

«Заёмщик несёт те же накладные расходы, что и при открытии кредита. Это и страхование, и оценка квартиры. Необходимо посмотреть, вернёт ли вам банк, в котором открыта ипотека, часть страховки», - подчеркнул Патешман.

По его словам, для максимальной выгоды процентные ставки двух кредитов должны отличаться не менее чем на 2-2,5 процентных пункта. «Если вы взяли ипотеку под 15 процентов, а вам предлагают 12, то рефинансирование вам выгодно, но если разница составляет, например, 1%, то вы ничего не выигрываете», - цитирует финансиста «Радио 1».

Кроме того, необходимо проверять возможность досрочного погашения займа в банке, в случае доступности этого варианта в новой организации можно рефинансировать ипотеку на меньший срок.