Эксперт предсказал ослабление рубля
Курс рубля может снизиться к середине 2021 года. Таким прогнозом поделился главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в беседе с «Российской газетой».
По словам эксперта, во второй половине года можно ожидать ослабления национальной валюты: курс может составить 77 рублей к доллару и 90 рублей к евро.
Васильев отметил, что на снижение стоимости рубля повлияет увеличение выплат по внешнему долгу и дивидендов инвесторам из-за рубежа.
Кроме того, эксперт считает, что на курсе российской валюты отразится восстановление экономики. Из-за открытия границ во многих странах увеличится спрос на валюту для поездок за рубеж.
При этом повышение уровня инфляции в мире и рост рыночных ставок окажут поддержку курсу доллара, сообщает Ura.ru.
Между тем, к концу марта курс американской валюты может составить 72,6 — 75 рублей, отмечает RT.
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