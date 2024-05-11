Ефимов: В Москве выделили более 9 гектаров земли по программе реновации в 2024 году
В Москве за первые три месяца 2024 года выделено более 9 гектаров земли в семи административных округах для реализации программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
«Для реализации программы реновации город регулярно выделяет земельные участки. На них в дальнейшем построят новое жилье и необходимую инфраструктуру. Так, с января по март этого года Московскому фонду реновации жилой застройки на праве безвозмездного пользования и аренды предоставили земельные участки общей площадью 9,4 гектара», – рассказал заместитель мэра.
Как уточнил глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман больше всего земли выделено, в САО - 4,32 гектара земли, в ЮАО – 2,63 и ЮЗАО – 1,37. Также в рамках программы по реновации участки выделялись в 2024 году в СВАО, ЮВАО, ЗАО и СЗАО.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин проинформировал, что на сегодняшний день в Москве ведется строительство 226 новостроек по программе реновации во всех округах, при этом ещё 247 находятся на этапе пректирования.
С 2019 года в столице в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов вырос в два раза до 7 млн. квадратных метров в год.
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