Ефимов: В Москве объем производства напитков вырос более чем на 14%

В Москве на 14,3% вырос объем производства напитков с января по октябрь 2023 года по сравнению тем же периодом 2022-го. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

«Выпуском различных напитков занимаются более 15 московских предприятий, где трудоустроены свыше четырех тысяч человек», - уточнил заммэра.

Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, сейчас столичные компании активно выходят на зарубежные рынки.

«Столичный производитель безалкогольных напитков по итогам одной из бизнес-миссий, организованной Центром «Моспром», ведет переговоры о поставках продукции в Узбекистан. Другое предприятие города в сентябре представило линейку минеральной газированной и негазированной воды на международной выставке Foodex Saudi в Саудовской Аравии», – рассказал Овчинский.

Москва – мегаполис с развитым производством, в котором работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Столичные предприятия обрабатывающей промышленности с 2018 по 2022 год увеличили объемы производства более чем в два раза.

В Москве ежегодно регистрируется до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Развитие собственных промышленных площадок в столице позволяет местным компаниям увеличивать объемы производства, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Московские предприятия в настоящее время могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами, а также рядом антикризисных мер.

