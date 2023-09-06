Ефимов: В Капотне построят завод по производству бетона

На юго-востоке Москвы в районе Капотня будет построен завод по производству товарного и архитектурного бетона, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город заключил договор аренды земли для реализации масштабного инвестиционного проекта по ставке один рубль в год с 19-м инвестором», - рассказал Ефимов.

В реализацию проекта вложат 350 миллионов рублей, завод даст городу около ста новых рабочих мест.

Комплекс будет построен по адресу 2-й Капоткинский проезд, земельный участок 1, уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман. Договор заключен на пять лет, за это время компания должна построить здание и сдать его в эксплуатацию.

Инвестором стала компания «Альфа», занимающаяся производством цемента и железобетонных изделий. Ее генеральный директор Давид Киланава заявил, что строящийся комплекс позволит строительным компаниям решить вопрос с нехваткой материалов при строительстве нового жилья в столице, создаст новые рабочие места и привлечет сторонние инвестиции.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что у предприятия имеется в собственности все необходимое для производства бетонных смесей и изделий оборудование. Поддержка городских властей поможет инвесторам наладить выпуск и объем производства отечественной продукции.

Москва – город с развитым производством. Сегодня в столице функционирует почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открываются до 50 средних и крупных предприятий, вдвое больше – малых. На их территориях создаются самые разные товары – от обуви до сложной техники. Москва помогает с локализацией бизнеса в городе, предоставляя земельные участки за один рубль в год.

