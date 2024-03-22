Ефимов: Московские компании увеличили энергопотребление в январе почти на 6%
Предприятия Москвы нарастили энергопотребление в январе этого года на 5,8% по сравнению с январем 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
По его словам, только за первый месяц года было израсходовано 3,2 миллиарда киловатт-часов.
«В январе текущего года наблюдается увеличение энергопотребления в большинстве сфер экономики города. Лидером стал промышленный сектор, энергопотребление в котором возросло на 11,7% – до 504 миллионов киловатт-часов. Это результат наращивания производственных мощностей и реализации программы по импортозамещению в промышленности», – отметил Ефимов.
Второе место по энергопотреблению занимает городской транспорт, его энергопотребление в январе выросло на 9,6% и достигло 250 миллионов киловатт-часов. Это связано с открытием двух московских центральных диаметров, запуском движения по всей Большой кольцевой линии метро, а также речных электросудов.
В столичном Департаменте экономической политики и развития города подтвердили, что в целом потребление энергии в Москве в январе 2024 года выросло на 7,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило 4,4 миллиарда киловатт-часов.
Рост энергопотребления – это один из показателей роста экономической активности бизнеса, что свидетельствует об эффективности мер, принятых в Москве, для поддержки предпринимательства.
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