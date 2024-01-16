Ефимов: Более 9300 средних и крупных предприятий Москвы показали прибыль в 2023 году

Более 9,3 тысячи крупных и средних предприятий Москвы показали прибыль за девять месяцев прошлого года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В общей сложности положительный финансовый результат составил почти 10,6 триллиона рублей, отметил он.

«[Крупные и средние предприятия] Заработали почти 10,6 триллиона рублей, что на 56,3 процента превышает результат за аналогичный период прошлого года», - сказал Ефимов.

Более 20% прибыли обеспечила финансовая сфера. Еще почти 19; составила прибыль обрабатывающих производств Почти 15% заработали торговые предприятия, в том числе с сфере оптовой торговли.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева отметила, что лидерами по приросту прибыли за указанный период стали осуществляющие административную деятельность компании. Они увеличили свои показатели в 5,8 раза, а IT-компании увеличили свои финансовые показатели на 86%

