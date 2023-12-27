Ефимов: Более 31 тысячи правообладателей внесены в Росреестр в 2023 году
В 2023 году департамент городского имущества совместно с Управлением Росреестра по Москве внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о более чем 31 тысяче правообладателях ранее возникших прав собственности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Ранее возникшие права необходимо зарегистрировать в Росреестре, после чего собственники могут совершать сделки с недвижимостью», – добавил он.
Заммэра также уточнил, что ранее возникшим является право, которое оформлено до 31 января 1998 года – даты вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Свои права на объекты недвижимости уже оформили около 48 тысяч жителей столицы.
Управление Росреестра по Москве совместно с департаментом городского имущества ведут по выявлению правообладателей и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости с 2021 года. За последние два года удалось проанализировать информацию по более чем 250 тысячам объектам недвижимости, отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
При выявлении собственников им направляют письма с проектом решения о выявленных правообладателях. Как уточнил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, отсутствие достоверных сведений в ЕГРН лишает правообладателя возможности подтвердить право владения, что может помешать продаже квартиры.
«Чтобы зарегистрировать ранее возникшее право самостоятельно, нужно обратиться в центры госуслуг «Мои Документы», подать заявление и ранее полученный документ, удостоверяющий право на объект недвижимости. Услуга предоставляется бесплатно», – пояснил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru