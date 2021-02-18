Безработица в России в январе 2021 года снизилась до 5,8%
Безработица в России в январе 2021 года снизилась до 5,8%, передает РИА Новости.
В абсолютных цифрах это 4,3 миллиона человек. В декабре 2020 года этот показатель находился на отметке 5,9%.
Тем самым ситуация вернулась к апрелю 2020 года, когда на фоне мер против коронавируса безработица стала расти. Тогда она выросла до 5,8% с 4,7% в марте 2020 года. Пиковые значения безработицы были отмечены в августе на уровне 6,4%, затем показатель начал снижаться.
Всего Росстат насчитал в стране 75 миллионов человек трудоспособного возраста, это 51% населения.
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