Белоруссия вновь повысила цены на сгущёнку для России
Белоруссия в очередной раз увеличила минимальные экспортные цены на сгущенное молоко (сливки) для поставок в Россию. Постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия республики приняло соответствующее постановление.
Согласно документу, с 7 декабря минимальная экспортная цена сгущенного молока жирностью более 1,5% повышена с 305 рублей до 310 рублей за 1 килограмм. При этом экспортные цены на масло, которые были установлены с 25 ноября, остались прежними: жирностью 80% и более - 550 российских рублей за 1 кг, жирностью от 72% до 80% - 500 рублей за 1 кг.
Кроме того, не поменялись цены на другую молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота, предназначенных для поставок в Россию. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Белоруссия с июня 2022 года начала устанавливать минимальные экспортные цены на некоторое продовольствие в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для других стран ЕАЭС, выборочно для СНГ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Израиль согласился открыть второй КПП на границе с Газой
- Уголовное дело о халатности возбудили после стрельбы в брянской школе
- В Приморье восемь детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
- «Нечастый и Несчастный»: Алексей Кортнев в выходные выступит в Москве
- Белоруссия вновь повысила цены на сгущёнку для России
- Патриарха Кирилла наградили высшим орденом российских мусульман
- Выборы президента РФ впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта
- СМИ: Сын экс-министра спорта Хакасии погиб, отправившись в тур на снегоходах
- Безработные в РФ смогут подрабатывать без потери пособия
- СТС удалил три серии «Не родись красивой», где один из героев пошел в гей-клуб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru