Белоруссия вновь повысила цены на сгущёнку для России

Белоруссия в очередной раз увеличила минимальные экспортные цены на сгущенное молоко (сливки) для поставок в Россию. Постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия республики приняло соответствующее постановление.

Согласно документу, с 7 декабря минимальная экспортная цена сгущенного молока жирностью более 1,5% повышена с 305 рублей до 310 рублей за 1 килограмм. При этом экспортные цены на масло, которые были установлены с 25 ноября, остались прежними: жирностью 80% и более - 550 российских рублей за 1 кг, жирностью от 72% до 80% - 500 рублей за 1 кг.

Кроме того, не поменялись цены на другую молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота, предназначенных для поставок в Россию. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Белоруссия с июня 2022 года начала устанавливать минимальные экспортные цены на некоторое продовольствие в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для других стран ЕАЭС, выборочно для СНГ.

