16% за неполный месяц. В России выросло число безработных

Число официально зарегистрированных безработных в России выросло до 2,424 миллионов человек при том, что на начало текущего месяца этот показатель едва превышал два миллиона. Общее количество не имеющих работы граждан превысило 4,5 млн, - сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков на совещании у президента. Оно было посвящено мерам поддержки экономики и социальной сферы. По словам Владимира Путина, стране удалось сгладить последствия пандемии коронавируса, в борьбе с которой удалось действовать на опережение. Говоря о росте безработицы, глава государства отметил, что на этот процесс необходимо обратить внимание, хотя он и не такой значительный, как в других странах.

Последствия вспышки коронавирусной инфекции для рынка занятости в России пока вряд ли стоит считать окончательными. Еще далеко не очевидно, чем, а главное, когда закончится пандемия. Уместно вспомнить неоднократно звучавшие прогнозы о неизбежной второй волне заболеваемости осенью. А некоторые эксперты не исключают и возможность продолжения пандемии весь следующий год. Такой сценарий, в качестве самого пессимистичного, рассматривают, в частности, в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, чей доклад был опубликован некоторое время назад. Выводы экспертов таковы, что лучший из возможных вариантов связан со снятием карантинных мер в течение июня и отсутствием осеннего обострения ситуации с коронавирусом. Тогда уровень безработицы останется в умеренных пределах с максимальным показателем в 5,6%. А вот в случае повторного применения комплекса ограничительных мер осенью из-за новой вспышки инфекции рост безработицы продолжится до уровня в 8–8,3% в 2021 году. И худшее из возможных развитие событий приведет к тому, что пандемия продлится до первого квартала 2022 года, что, в свою очередь, чревато ростом безработицы в России до 10,5–10,7%, и такое положение дел будет сохраняться еще два-три года.

Как следует из официальной статистики, пока меры, принятые для поддержки экономики, в том числе для сохранения рабочих мест, с точки зрения борьбы с ростом безработицы результата не дали или дали не в полной мере. Все-таки коронавирус и вызванная его вспышкой приостановка экономики фактор хоть и существенный, но ситуативный. Тогда как никуда не делись и по-прежнему будут оказывать влияние на внутренний рынок труда факторы долгосрочного характера, как, например, внешняя конкуренция со стороны того же Китая и – шире – стран Юго-восточной Азии, ставших мировой фабрикой.

Рост безработицы не такой значительный, как в других странах, - сказал Путин. С какой стороны посмотреть: со стороны президента или со стороны безработного.

