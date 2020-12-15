Власти Подмосковья закрыли полигон ТКО «Ядрово»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что приветствует решение Подмосковных властей досрочно закрыть полигон твердых коммунальных отдыхов (ТКО) «Ядрово» в Волоколамском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Родионова, принимавшая участие в церемонии закрытия полигона, отметила, что правительство Московской области сделало правильный шаг, решив закрыть подобные объекты. По её словам, до конца года будут закрыты ещё три подобных полигона, которые, как и «Ядрово», ожидает рекультивация.

Руководитель Росприроднадзора не исключила, что закрытый в Волоколамском районе полигон может войти в Федеральный проект «Чистая страна», однако это будет решать Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Проверку ООО «Ядрово» Росприроднадзор инициировал в августе 2020 года. В результате специалисты ведомства выявили 51 нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами.

В частности, отсутствовали безопасный сбор и удаление образующегося на полигоне фильтрата. Кроме того, полигон работал с превышением проектной мощности, выявлены захоронения отходов за границами выделенных участков, в том числе в водоохранной зоне реки Городня.

