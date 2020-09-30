Вильфанд рассказал о продолжении бабьего лета
Так называемое «бабье лето» в европейской части России задержится как минимум до понедельника. На данный момент дневные температуры держатся на 5-6 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, тепло на этой территории обеспечивает антициклон. Днем воздух прогревается от 17 до 20 градусов. Погода облачная с прояснениями, много солнца.
Гидрометцентр не исключает возможности возвращения «бабьего лета» в столицу и позднее в октябре.
Вильфанд также высказался и о прогнозах на зимние месяцы. Как отмечает специалист, зима ожидается по температуре около и выше нормы, экстремальных температур россиянам ждать не стоит.
Тем не менее, Росгидромет рекомендует гражданам ориентироваться на короткие и среднесрочные прогнозы - до семи дней. Такая информация будет более объективной для принятия решения об отпуске или подборе уличной одежды на ближайшие дни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru